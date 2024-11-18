Боррель заявив, що Україна отримала дозвіл від США бити по території РФ

За словами Борреля, дане питання обговорювалось під час засідання глав МЗС країн Європейського Союзу.

"Тобто йдеться про радіус у 300 кілометрів. Це не так і багато, якщо говорити про відстань, це не велика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни, але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю", - додав він.

Він також заявив, що глави МЗС ЄС не ухвалили спільного рішення про скасування обмежень на застосування західної зброї на території РФ.

"Кожна країна вирішує сама", - сказав він.

Чутки про дозвіл на удари вглиб РФ

У неділю, 17 листопада, ЗМІ повідомили про те, що Франція та Британія нібито дали дозвіл Україні використовувати Storm Shadow/SCALP для обстрілів російської території.

Ця інформація з'явилась на фоні того, що такий дозвіл Україна отримала від Сполучених Штатів Америки. Пізніше Axios писало про те, що дозвіл США на удари ракетами ATACMS по Росії стосується лише Курської області.

Однак варто зауважити, заступник радника президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джон Файнер відмовився підтверджувати такі чутки.

Нагадаємо, Україна з початку року зверталась до союзників за дозволом використати передані ракети для ударів по території Росії. Однак дану заборону було знято лише після того, як Росії у війні проти України почали допомагати північнокорейські солдати.