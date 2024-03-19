Боррель запропонував направити 90% доходів від російських активів на закупівлю зброї Україні

За його словами, решту 10% буде переведено до бюджету ЄС з метою використання їх для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.

Він сказав, що представить цю пропозицію країнам-членам ЄС перед самітом лідерів ЄС, який відбудеться 21-22 березня.

Боррель наголосив, що пропозиція полягає у використанні прибутку від активів, що перебувають у Європі, а не самих активів. За його словами, це може приносити близько 3 млрд євро на рік.

"Конкретна пропозиція буде подана завтра, - сказав він. - Це має бути погоджено державами-членами".

Використання російських активів

Нагадаємо, наприкінці лютого глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що "настав час розпочати розмову про використання непередбаченого прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України".

Жозеп Боррель раніше заявив, що досі розглядалася можливість використання цього прибутку для підтримки відновлення України. "Однак зараз головним питанням в Україні є не так відновлення, як запобігання подальшим руйнуванням", - заявив голова дипломатії ЄС.

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 18 березня було ухвалено остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру.