Боррель предложил направить 90% доходов от российских активов на закупки оружия Украине

По его словам, остальные 10% будут переведены в бюджет ЕС с цель использовать их для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

Он сказал, что представит это предложение странам-членам ЕС перед саммитом лидеров ЕС, который пройдет 21-22 марта.

Боррель подчеркнул, что предложение заключается в использовании прибыли от активов, находящихся в Европе, а не самих активов. По его словам, это может приносить около 3 млрд евро в год.

"Конкретное предложение будет представлено завтра, - сказал он. - Это должно быть согласовано государствами-членами".

Использование российских активов

Напомним, в конце февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "настало время начать разговор об использовании непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины".

Жозеп Боррель ранее заявил, что до сих пор рассматривалась возможность использования этой прибыли для поддержки восстановления Украины. "Однако сейчас главным вопросом в Украине является не столько восстановление, сколько предотвращение дальнейших разрушений", - заявил глава дипломатии ЕС.

На заседании Совета министров иностранных дел ЕС 18 марта было принято окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира.