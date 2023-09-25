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Боррель закликав ЄС до постійної військової підтримки України

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловився за продовження військової підтримки України з боку ЄС з метою припинення війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Europa Press.

Він заявив, що необхідно "продовжувати надавати військову підтримку Україні" як засіб припинення війни.

"За мирним планом українського президента стоїть багато країн, і якщо ми не будемо допомагати Україні у військовому плані, то ця країна не зможе захистити себе. Якби ми не допомогли Україні у військовому плані, вона не змогла б захистити себе", - заявив Боррель. 

Водночас він додав, що ЄС повинен "подбати про те, щоб у якийсь момент почалися мирні переговори, те, що наразі видається переговорами, які наразі видаються важкими".

"Скоро настане зима, і на цей час операції будуть уповільнені. Операції будуть уповільнені через погану погоду", - зазначив він.

Військова допомога Україні від ЄС

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз хоче навчити 40 тисяч українських солдатів до кінця року.

Також у липні стало відомо, що навчання українських військ можуть поступово перенести з Європи до України . З такою пропозицією виступив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Потім Боррель заявив, що Фонд допомоги Україні на період 2024-2027 років, необхідний для забезпечення військових потреб ЗСУ , має бути створений до кінця року.

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Жозеп БоррельЕвросоюзВійна Росії проти України