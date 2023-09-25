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Боррель призвал ЕС к постоянной военной поддержке Украины

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался за продолжение военной поддержки Украины со стороны ЕС с целью прекращения войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

Он заявил, что необходимо "продолжать оказывать военную поддержку Украине" как средство прекращения войны.

"За мирным планом украинского президента стоят многие страны, и если мы не будем помогать Украине в военном плане, то эта страна не сможет защитить себя. Если бы мы не помогли Украине в военном плане, она не смогла бы защитить себя", - заявил Боррель. 

В то же время он добавил, что ЕС должен "позаботиться о том, чтобы в какой-то момент начались мирные переговоры, то, что на данный момент кажется переговоры, которые на данный момент кажутся трудными".

"Скоро наступит зима, и на это время операции будут замедлены. Операции будут замедлены из-за плохой погоды", - отметил он.

Военная помощь Украине от ЕС

Ранее сообщалось, что Европейский союз хочет обучить 40 тысяч украинских солдат до конца года.

Также в июле стало известно, что учения украинских войск могут постепенно перенести из Европы в Украину. С таким предложением выступил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Затем Боррель заявил, что Фонд помощи Украине на период 2024-2027 годов, который необходим для обеспечения военных нужд ВСУ, должен быть создан до конца года.

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Жозеп БоррельЕвросоюзВойна России против Украины