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Боррель вирушить до Пекіна на тлі економічного суперництва ЄС та Китаю, - Bloomberg

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Пекін, Вівторок 04 липня 2023 10:03
Боррель вирушить до Пекіна на тлі економічного суперництва ЄС та Китаю, - Bloomberg Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наступного тижня голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель вирушить до Пекіна для зустрічей із китайськими офіційними особами. Поїздка відбудеться, коли Європа намагається з'ясувати, як упоратися з економічним суперництвом Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Жозеп Боррель прибуде до Пекіна у понеділок і зустрінеться з міністром закордонних справ Цінь Ганом та іншими високопосадовцями, повідомив посол ЄС у Пекіні Хорхе Толедо.

Толедо заявив на Всесвітньому форумі світу в Пекіні в неділю, що Брюссель продовжить порушувати "стратегічні питання" з Китаєм, включаючи практику дотримання прав людини та війну Росії проти України. Він додав, що обидві сторони продовжать діалог з економічних та торговельних питань, ймовірно, у вересні і можуть провести саміт лідерів наприкінці року.

"Ми хочемо взаємодіяти з Китаєм з усіх питань, у нашому партнерстві, у нашій конкуренції та у нашому системному суперництві", - сказав Толедо.

Економічні відносини ЄС та Китаю

Поїздка Борреля відбувається у той час, коли Пекін намагається переконати Європу зайняти менш жорстку позицію, ніж США, які наклали на Китай низку заходів експортного контролю, щоб обмежити його доступ до передових технологій. Пекін загострив цю суперечку в понеділок, ввівши обмеження на експорт двох металів, які мають вирішальне значення для напівпровідників, телекомунікацій та виробництва електромобілів.

Поїздка Борреля слідує за поїздкою глави ЄС з клімату Франса Тіммерманса, який цього тижня зустрічається з китайськими офіційними особами з питань клімату, біорізноманіття та захисту навколишнього середовища. Обидва відклали візит до Китаю на початку цього року через позитивний результат тесту на COVID-19.

Не партнер, а суперник

У травні канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європейський Союз зменшити залежність від Китаю. Він звинуватив уряд у Пекіні в тому, що він все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.

Зазначимо, Франція посилює тиск на ЄС, вимагаючи дати відсіч перевагам Китаю у таких експортних секторах як електромобілі.

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