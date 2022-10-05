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Борель про Путіна: чекає на прихід "генерала Зими", який завжди рятував армію РФ

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Середа 05 жовтня 2022 15:37
Борель про Путіна: чекає на прихід "генерала Зими", який завжди рятував армію РФ Фото: голова європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські президент Володимир Путін розраховує на те, що Захід не витримає холодної зими і це посилить втому від війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави європейської дипломатії Жозепа Борреля у Європарламенті.

"Путін вважає, що демократії слабкі, що системи громадської думки не витримають холодної зими. Він чекає на прихід "генерала Зими", який завжди в результаті рятував російську армію. Він чекає на холод, перебої з поставками газу, високих цін і низьких температур, щоб підірвати нашу волю і надалі підтримувати Україну", - заявив він.

Глава європейської дипломатії підкреслив, що ЄС має активно взаємодіяти з рештою світу, щоб допомогти їм подолати наслідки цієї війни.

"Ми маємо докласти великих дипломатичних зусиль, роз'яснень, щоб світ зрозумів "чому" ця війна і як вона може закінчитися", - додав він.

Боррель зазначив, що підтримка України має бути незмінною, оскільки безпека України нерозривно пов'язана із європейською безпекою.

"Ця війна може закінчитися лише способом, який забезпечить мир. А для забезпечення миру Україні має бути повернена її територіальна цілісність та повний суверенітет. Росія має бути змушена визнати свою політичну та моральну відповідальність за війну, заплатити за відновлення та відповісти за людські злочини, які там відбулися. Саме це і ніщо інше має бути нашою метою", - сказав Боррель.

Нагадаємо, раніше ми писали, що посли країн Європейського Союзу погодили деталі восьмого пакету санкцій проти Росії за вторгнення до України. Остаточний варіант буде готовий до завтрашнього ранку.

При цьому стало відомо, що ЄС не запроваджуватиме санкції проти російської алмазодобувної компанії "Алроса", яка приносить "серйозні" доходи Путіну.

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