Боррель о Путине: ждет прихода "генерала Зимы", который всегда спасал армию РФ

Российские президент Владимир Путин рассчитывает на то, что Запад не выдержит холодной зимы и это усугубит усталость от войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Европарламенте.

"Путин считает, что демократии слабы, что системы общественного мнения не выдержат холодной зимы. Он ждет прихода "генерала Зимы", который всегда в итоге спасал российскую армию. Он ждет холода, перебоев с поставками газа, высоких цен и низких температур, чтобы взорвать нашу волю и в дальнейшем поддерживать Украину", - заявил он.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что ЕС дожна активно взаимодействовать с остальным миром, чтобы помочь им преодолеть последствия этой войны.

"Мы должны приложить большие дипломатические усилия, разъяснения, чтобы мир понял "почему" эта война и как она может закончиться", - добавил он.

Боррель отметил, что поддержка Украины должна быть неизменной, поскольку безопасность Украины неразрывно связана с европейской безопасностью.

"Эта война может закончиться только способом, который обеспечит мир. А для обеспечения мира Украине должна быть возвращена ее территориальная целостность и полный суверенитет. Россия должна быть вынуждена признать свою политическую и моральную ответственность за войну, заплатить за восстановление и ответить за человеческие преступления, которые там состоялись. Именно это, и ничто другое, должно быть нашей целью", - сказал Боррель.