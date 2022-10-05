Боррель о Путине: ждет прихода "генерала Зимы", который всегда спасал армию РФ
Российские президент Владимир Путин рассчитывает на то, что Запад не выдержит холодной зимы и это усугубит усталость от войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Европарламенте.
"Путин считает, что демократии слабы, что системы общественного мнения не выдержат холодной зимы. Он ждет прихода "генерала Зимы", который всегда в итоге спасал российскую армию. Он ждет холода, перебоев с поставками газа, высоких цен и низких температур, чтобы взорвать нашу волю и в дальнейшем поддерживать Украину", - заявил он.
Глава европейской дипломатии подчеркнул, что ЕС дожна активно взаимодействовать с остальным миром, чтобы помочь им преодолеть последствия этой войны.
"Мы должны приложить большие дипломатические усилия, разъяснения, чтобы мир понял "почему" эта война и как она может закончиться", - добавил он.
Боррель отметил, что поддержка Украины должна быть неизменной, поскольку безопасность Украины неразрывно связана с европейской безопасностью.
"Эта война может закончиться только способом, который обеспечит мир. А для обеспечения мира Украине должна быть возвращена ее территориальная целостность и полный суверенитет. Россия должна быть вынуждена признать свою политическую и моральную ответственность за войну, заплатить за восстановление и ответить за человеческие преступления, которые там состоялись. Именно это, и ничто другое, должно быть нашей целью", - сказал Боррель.
Напомним, ранее мы писали, что послы стран Европейского Союза согласовали детали восьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину. Окончательный вариант будет готов к завтрашнему утру.
При этом стало известно, что ЕС не будет вводить санкции против российской алмазодобывающей компании "Алроса", которая приносит "серьезные" доходы Путину.
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