Боррель представить план із закупівлі озброєння для України до квітня, - Politico

Видання зазначає, що в документі, що містить конкретні дії минулого тижня, датованому 25 березня, викладено кроки з нарощування фінансової та військової підтримки України.

Згідно з документом, вищий дипломат ЄС Жозеп Боррель "має представити пропозицію про спільні ініціативи щодо закупівель (летальних і нелетальних) до квітня 2024 року".

Боррель також "активізує зусилля" щодо укладення угоди про виділення наступного траншу в розмірі 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру, який блокує Угорщина.

Крім цього Боррель і країни ЄС також продовжать обговорення зобов'язань у сфері безпеки, щоб завершити роботу над спільною заявою ЄС і України.