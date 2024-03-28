Боррель представит план по закупкам вооружения для Украины к апрелю, - Politico

Издание отмечает, что в документе, содержащем конкретные действия на прошлой неделе, датированном 25 марта, изложены шаги по наращиванию финансовой и военной поддержки Украины.

Согласно документу, высший дипломат ЕС Жозеп Боррель "должен представить предложение о совместных инициативах по закупкам (летальных и нелетальных) к апрелю 2024 года".

Боррель также "активизирует усилия" по заключению сделки о выделении следующего транша в размере 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира, который блокирует Венгрия.

Помимо этого Боррель и страны ЕС также продолжат обсуждение обязательств в сфере безопасности, чтобы завершить работу над совместным заявлением ЕС и Украины.