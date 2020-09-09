Борьбы против России не было: Тихановская обратилась к россиянам

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к россиянам. Она назвала россиян и белорусов братскими народами.

Об этом она заявила в видеообращении.

"Ни на каком этапе это не была борьба против России, и уверена, не станет таковой", - заявила она.

Она заявила, что российская пропаганда пытается исказить происходящее в Беларуси и призывает не верить этому.

Ранее Александр Лукашенко заявил, если его страна рухнет, затем то же самое случится с Россией.

Также он заявляет, что просто так не уйдет со своей должности.

Напомним, координационный совет белорусской оппозиции начал подготовку к референдуму об изменениях в Конституции страны.

Кроме того, в Беларуси создали рабочую группу, которая подготовит предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти.