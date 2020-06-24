Мониторинг, оценка ущерба и охрана имущества: разработан план борьбы с непогодой

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС под председательством главы Кабинета министров Дениса Шмыгаля одобрила комплекс мер по преодолению последствий стихии в западных областях. В частности, до 1 июля должно быть организовано обследование разрушенных и поврежденных зданий.

Об этом сообщает правительственный портал.

Среди этих мер:

постоянный мониторинг гидрологической обстановки на реках региона для своевременного принятия мер;

организация всестороннего жизнеобеспечения пострадавшего и эвакуированного населения;

надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний из-за загрязнения колодцев.

"До 1 июля 2020 года должно быть организовано обследование разрушенных и поврежденных зданий и дорожной инфраструктуры для установления размеров нанесенного ущерба и определения объемов средств, необходимых для их восстановления; пострадавшее население должно получить финансовую помощь от государства", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, Министерство внутренних дел со своей стороны должно организовать охрану объектов критической инфраструктуры, зданий и имущества населения, эвакуированного с опасных территорий.

Напомним, в Закарпатской областной госадминистрации оценили ущерб от наводнения в регионе в 125 миллионов гривен.

Как писало РБК-Украина, в Кабмине пообещали оперативное возмещение убытков из-за непогоды на западе.