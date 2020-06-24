Моніторинг, оцінка збитку і охорона майна: розроблений план боротьби з негодою

До 1 липня мають організувати обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель
Державна комісія ТЕБ і НС під головуванням глави Кабінету міністрів Дениса Шмигаля ухвалила комплекс заходів з подолання наслідків негоди у західних областях. Зокрема, до 1 липня має бути організоване обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель.
Про це повідомляє урядовий портал.
Серед цих заходів:
"До 1 липня 2020 року має бути організоване обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель та дорожньої інфраструктури для встановлення розмірів нанесених збитків та визначення обсягів коштів, необхідних для їх відновлення; постраждале населення має отримати фінансову допомогу від держави", - підкреслюється у повідомленні.
Крім того, Міністерство внутрішніх справ зі свого боку має організувати охорону об’єктів критичної інфраструктури, будівель та майна населення, яке евакуйоване з небезпечних територій.
Нагадаємо, в Закарпатській обласній держадміністрації оцінили збитки від повені в регіоні в 125 мільйонів гривень.
Як писало РБК-Україна, в Кабміні пообіцяли оперативне відшкодування збитків через негоду на заході.
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Автор: Юлия Струк