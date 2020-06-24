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Моніторинг, оцінка збитку і охорона майна: розроблений план боротьби з негодою

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 16:42
Моніторинг, оцінка збитку і охорона майна: розроблений план боротьби з негодою
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

До 1 липня мають організувати обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель

Державна комісія ТЕБ і НС під головуванням глави Кабінету міністрів Дениса Шмигаля ухвалила комплекс заходів з подолання наслідків негоди у західних областях. Зокрема, до 1 липня має бути організоване обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель.

Про це повідомляє урядовий портал.

Серед цих заходів:

  • постійний моніторинг гідрологічної обстановки на річках регіону для вчасного вжиття запобіжних заходів;
  • організація всебічного життєзабезпечення постраждалого та евакуйованого населення;
  • нагляд за санітарно-епідеміологічною обстановкою, щоб не допустити спалахів інфекційних захворювань через забруднення колодязів.

"До 1 липня 2020 року має бути організоване обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель та дорожньої інфраструктури для встановлення розмірів нанесених збитків та визначення обсягів коштів, необхідних для їх відновлення; постраждале населення має отримати фінансову допомогу від держави", - підкреслюється у повідомленні.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ зі свого боку має організувати охорону об’єктів критичної інфраструктури, будівель та майна населення, яке евакуйоване з небезпечних територій.

Нагадаємо, в Закарпатській обласній держадміністрації оцінили збитки від повені в регіоні в 125 мільйонів гривень.

Як писало РБК-Україна, в Кабміні пообіцяли оперативне відшкодування збитків через негоду на заході.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Гідрометцентрподтопление
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