К борьбе с масштабными пожарами в Австралии привлекли военных

Около 3000 резервистов будут привлечены к участию в борьбе масштабными лесными пожарами, которые бушуют на востоке Австралии уже несколько месяцев. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает местное издание The Weekend Australian.

По данным издания, привлечение военных к борьбе с пожарами - первый случай в истории Австралии.

В настоящее время в штате Новый Южный Уэльс бушует 150 пожаров. Около 3600 пожарных ведут борьбу с огнем, в то время как сотни других подготовлены для борьбы с новыми вспышками. В некоторых районах пожарные отозваны для их собственной безопасности.

Распространению огня способствует сильный ветер и жара, которая побила 80-летние рекорды. Столбик термометра поднялся до 48,9 градусов в районе Сиднея.

Для борьбы с пожарами уже задействовали ВВС Австралии. В регион были направлены пять вертолетов и два судна Королевского австралийского военно-морского флота. Они доставят воду и топливо, окажут поддержку в борьбе с огнем и помогут в эвакуации.

Напомним, лесные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года. Пламенем охвачено свыше 5,5 млн гектаров. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер. По последним данным, в погибли как минимум 23 человека и сгорели 1,5 тис. домов.

Как сообщало РБК-Украина, власти Австралии, вслед за самым густонаселенным штатом Новый Южный Уэльс, ввели чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Сиднее.