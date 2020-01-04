До боротьби з масштабними пожежами в Австралії залучили військових

Близько 3000 резервістів будуть залучені до участі в боротьбі масштабними лісовими пожежами, які вирують на сході Австралії вже кілька місяців. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, повідомляє місцеве видання The Weekend Australian.

За даними видання, залучення військових до боротьби з пожежами - перший випадок в історії Австралії.

В даний час в штаті Новий Південний Уельс вирує 150 пожеж. Близько 3600 пожежних ведуть боротьбу з вогнем, в той час як сотні інших підготовлені для боротьби з новими спалахами. У деяких районах пожежні відкликані для їх власної безпеки.

Поширенню вогню сприяє сильний вітер і спека, яка побила 80-річні рекорди. Стовпчик термометра піднявся до 48,9 градусів в районі Сіднея.

Для боротьби з пожежами вже задіяли ВПС Австралії. В регіон були направлені 5 вертольотів і два судна Королівського австралійського військово-морського флоту. Вони доставлять воду та паливо, нададуть підтримку в боротьбі з вогнем і допоможуть в евакуації.

Нагадаємо, лісові пожежі вирують в Австралії з вересня 2019 року. Полум'ям охоплено понад 5,5 млн гектарів. Поширенню вогню сприяють висока температура і сильний вітер. За останніми даними, загинули як мінімум 23 людини і згоріли 1,5 тис. будинків.

Як повідомляло РБК-Україна, влада Австралії, слідом за самим густонаселеним штатом Новий Південний Уельс, ввели надзвичайний стан в найбільшому місті країни Сіднеї.