Борьба с РФ, членство в ЕС и отстройка Украины. Зеленский поговорил с главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил сегодня с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Разговор, в частности, касался противодействия агрессии РФ, членства в ЕС и восстановления Украины после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Зеленского.

"Проинформировал главу Еврокомиссии о передаче заполненной анкеты-опросника - важный шаг на пути к членству в ЕС! Обсудили активизацию безопасности помощи Украине в противодействии российской агрессии. Отдельное внимание уделили послевоенному восстановлению. Ценим поддержку ЕС", - рассказал глава государства о разговоре.

Напомним, вчера Зеленский обсудил ситуацию в Черном море с премьер-министром Болгарии.

А также украинский президент провел телефонный разговор с премьером Хорватии и поблагодарил за оборонительную помощь от его страны.

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