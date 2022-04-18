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Зеленский обсудил блокировку РФ Черного моря с премьером Болгарии

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Киев, Понедельник 18 апреля 2022 22:27
Зеленский обсудил блокировку РФ Черного моря с премьером Болгарии Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с болгарским премьер-министром Кирилом Петковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter главы государства.

Лидеры государств успели обсудить ряд вопросов. В частности, остановились на преградах РФ для черноморского судоходства и антироссийских санкциях.

"Обсудили проблемы для судоходства в Черном море. Поблагодарил за поддержку Украины, в частности наше вступление в ЕС, и прочную позицию в отношении антироссийских санкций", – написал Зеленский.

На днях Болгария закрыла морские и речные порты для всех судов, зарегистрированных под российским флагом. Смена "подданства" после 24 февраля кораблям тоже не поможет.

Накануне в ООН предупредили, что блокада войсками РФ украинских портов на Черном море может спровоцировать глобальный голод. Кроме того, угроза всем черноморским государствам возникла из-за минирования акватории Россией.

Напомним, что ООН открыла офис в Киеве и предложила Украине и РФ провести гуманитарные переговоры.

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