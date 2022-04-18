Зеленский обсудил блокировку РФ Черного моря с премьером Болгарии
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с болгарским премьер-министром Кирилом Петковым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter главы государства.
Лидеры государств успели обсудить ряд вопросов. В частности, остановились на преградах РФ для черноморского судоходства и антироссийских санкциях.
"Обсудили проблемы для судоходства в Черном море. Поблагодарил за поддержку Украины, в частности наше вступление в ЕС, и прочную позицию в отношении антироссийских санкций", – написал Зеленский.
На днях Болгария закрыла морские и речные порты для всех судов, зарегистрированных под российским флагом. Смена "подданства" после 24 февраля кораблям тоже не поможет.
Накануне в ООН предупредили, что блокада войсками РФ украинских портов на Черном море может спровоцировать глобальный голод. Кроме того, угроза всем черноморским государствам возникла из-за минирования акватории Россией.
Напомним, что ООН открыла офис в Киеве и предложила Украине и РФ провести гуманитарные переговоры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.