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Боротьба з РФ, членство в ЄС та відбудова України. Зеленський поговорив з главою Єврокомісії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський поговорив сьогодні з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Розмова, зокрема, стосувалася протидії агресії РФ, членства в ЄС та відбудови України після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Зеленського.

"Поінформував главу Єврокомісії про передачу заповненої анкети-опитувальника - важливий крок на шляху до членства в ЄС! Обговорили активізацію безпекової допомоги Україні у протидії російській агресії. Окрему увагу приділили повоєнній відбудові. Цінуємо підтримку ЄС", - розповів глава держави про розмову.

Нагадаємо, вчора Зеленський обговорив ситуацію в Чорному морі з прем'єр-міністром Болгарії.

А також український президент провів телефонну розмову з прем'єром Хорватії і подякував за оборонну допомогу від його країни.

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Володимир ЗеленськийЕврокомиссияВступ в ЄСВійна Росії проти України