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Борьба с контрабандой: Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Уголовный кодекс

Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду неотложный законопроект номер 5420, который предусматривает изменения в Уголовном кодексе Украины. Изменения коснутся части, касающейся криминализации контрабанды.

Документ опубликован на сайте парламента.

Так, проект Закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров" появился на сайте Рады 23 апреля.

Отмечается, что документ определен президентом как "неотложный". Сейчас он передан на рассмотрение руководству.

Инициатором законопроекта является Владимир Зеленский.

Напомним, 21 апреля Зеленский ввел в действие второй пакет санкций против 13 граждан за контрабанду. Его приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 15 апреля.

РБК-Украина писало, что на заседании СНБО 2 апреля впервые приняли решение о введение санкций за причастность к контрабанде. Тогда ввели санкции против 10 человек.

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Новости Украины Владимир Зеленскийконтрабанда