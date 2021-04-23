Борьба с контрабандой: Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Уголовный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду неотложный законопроект номер 5420, который предусматривает изменения в Уголовном кодексе Украины. Изменения коснутся части, касающейся криминализации контрабанды.

Так, проект Закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров" появился на сайте Рады 23 апреля.

Отмечается, что документ определен президентом как "неотложный". Сейчас он передан на рассмотрение руководству.

Инициатором законопроекта является Владимир Зеленский.