Боротьба з контрабандою: Зеленський вніс в Раду законопроект про зміни до Кримінального кодексу

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради невідкладний законопроект номер 5420, який передбачає зміни в Кримінальному кодексі України. Зміни торкнуться частини, що стосується криміналізації контрабанди.

Так, проект Закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів" з'явився на сайті Ради 23 квітня.

Зазаначається, що документ визначено президентом як "невідкладний". Наразі його передано на розгляд керівництву.

Ініціатором законопроекту є Володимир Зеленський.