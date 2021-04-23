Боротьба з контрабандою: Зеленський вніс в Раду законопроект про зміни до Кримінального кодексу

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради невідкладний законопроект номер 5420, який передбачає зміни в Кримінальному кодексі України. Зміни торкнуться частини, що стосується криміналізації контрабанди.
Документ опублікований на сайті парламенту.
Так, проект Закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів" з'явився на сайті Ради 23 квітня.
Зазаначається, що документ визначено президентом як "невідкладний". Наразі його передано на розгляд керівництву.
Ініціатором законопроекту є Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 21 квітня Зеленський ввів в дію другий пакет санкцій проти 13 громадян за контрабанду. Його прийняли на засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) 15 квітня.
РБК-Україна писало, що на засіданні РНБО 2 квітня вперше прийняли рішення про введення санкцій за причетність до контрабанди. Тоді ввели санкції проти 10 людей.