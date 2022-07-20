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Борьба с коллаборантами в Николаеве: Ким рассказал, когда закроют город

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Николаев закроют на несколько дней для проведения операции по обнаружению коллаборантов. Это может произойти в течении недели-двух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Относительно закрытия города Николаева. Это планируется через неделю-две. Как раз кончится жатва и мы отработаем максимально все данные. Город закроем на день или два", - заявил он.

Ким подчеркнул, что жителей предупредят о закрытии города, чтобы люди могли закупить еду, воду и спланировали свои действия.

Он добавил, что со вчерашнего дня поступило 18 писем о возможной деятельности коллаборантов и предателей на территории города.

"Сейчас мы обрабатываем их и проверяем информацию. Мы отработаем необходимые адреса, за которыми наблюдаем", - заявил Ким.

Напомним, ранее Ким заявил, что в Николаеве хотят пресечь случаи коллаборационизма, в связи с этим город закроют на несколько дней.

Ранее стало известно, что Ким инициировал "отлов" корректировщиков ударов по Николаеву и установил награду за каждого пойманного.

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НиколаевВиталий КимВойна России против Украины