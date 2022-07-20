Боротьба з колаборантами в Миколаєві: Кім розповів, коли закриють місто

"Відносно закриття міста Миколаєва. Це планується через тиждень-два. Якраз скінчаться жнива і ми відпрацюємо максимально всі дані. Місто закриємо на день або два", - заявив він.

Кім підкреслив, що жителів попередять про закриття міста, щоб люди могли закупити їжу, воду і спланували свої дії.

Він додав, що з учорашнього дня надійшло 18 листів про можливу діяльність колаборантів і зрадників на території міста.

"Зараз ми обробляємо їх і перевіряємо інформацію. Ми відпрацюємо необхідні адреси, за якими спостерігаємо", - заявив Кім.