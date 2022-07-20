RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боротьба з колаборантами в Миколаєві: Кім розповів, коли закриють місто

Фото: глава Миколаївської ОВВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Миколаїв закриють на кілька днів для проведення операції з виявлення колаборантів. Це може статися протягом тижня-двох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Відносно закриття міста Миколаєва. Це планується через тиждень-два. Якраз скінчаться жнива і ми відпрацюємо максимально всі дані. Місто закриємо на день або два", - заявив він.

Кім підкреслив, що жителів попередять про закриття міста, щоб люди могли закупити їжу, воду і спланували свої дії.

Він додав, що з учорашнього дня надійшло 18 листів про можливу діяльність колаборантів і зрадників на території міста.

"Зараз ми обробляємо їх і перевіряємо інформацію. Ми відпрацюємо необхідні адреси, за якими спостерігаємо", - заявив Кім.

Нагадаємо, раніше Кім заявив, що в Миколаєві хочуть присікти випадки колабораціонізму, у зв'язку з цим місто закриють на кілька днів.

Раніше стало відомо, що Кім ініціював "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву і встановив нагороду за кожного спійманого.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВиталий КимВійна Росії проти України