Боротьба з гральним бізнесом: поліція відкрила 250 проваджень

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Правоохоронці відкрили провадження за ст. 203-2 КК України

Правоохоронці відкрили 250 кримінальних проваджень за фактами ведення нелегального грального бізнесу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомляється, поліція з початку відпрацювання вилучила 4,4 тисячі одиниць грального обладнання, які знаходилися у нелегальних закладах.

"Серед вилученого - 29 електронних рулеток, 107 столів для гри у покер, 247 гральних автоматів, 3715 одиниць комп’ютерного обладнання, 318 одиниць іншого комп’ютерного обладнання", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, після ухвалення рішення Кабміну про заборону розповсюдження лотерей правоохоронні органи припинили діяльність майже 5,3 тисяч ігрових закладів в Україні. Вчора поліція припинила діяльність майже 5300 ігрових закладів та вилучили обладнання на майже 50 мільйонів гривень.

Крім того, сьогодні в Генпрокуратурі заявили, що за кожним фактом виявлення нелегальних гральних закладів були відкриті кримінальні провадження та розпочато слідство. Генпрокуратура розслідує злочини, передбачені ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Додамо, 20 грудня Кабінет міністрів України доручив правоохоронним органам перевірити законність діяльності гральних закладів. Також уряд ухвалив рішення про заборону поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.