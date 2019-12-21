ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Боротьба з гральним бізнесом: поліція відкрила 250 проваджень

Новини » Суспільство     21.12.2019 - 14:47
Боротьба з гральним бізнесом: поліція відкрила 250 проваджень
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Правоохоронці відкрили провадження за ст. 203-2 КК України

Правоохоронці відкрили 250 кримінальних проваджень за фактами ведення нелегального грального бізнесу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомляється, поліція з початку відпрацювання вилучила 4,4 тисячі одиниць грального обладнання, які знаходилися у нелегальних закладах.

"Серед вилученого - 29 електронних рулеток, 107 столів для гри у покер, 247 гральних автоматів, 3715 одиниць комп’ютерного обладнання, 318 одиниць іншого комп’ютерного обладнання", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, після ухвалення рішення Кабміну про заборону розповсюдження лотерей правоохоронні органи припинили діяльність майже 5,3 тисяч ігрових закладів в Україні. Вчора поліція припинила діяльність майже 5300 ігрових закладів та вилучили обладнання на майже 50 мільйонів гривень.

Крім того, сьогодні в Генпрокуратурі заявили, що за кожним фактом виявлення нелегальних гральних закладів були відкриті кримінальні провадження та розпочато слідство. Генпрокуратура розслідує злочини, передбачені ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Додамо, 20 грудня Кабінет міністрів України доручив правоохоронним органам перевірити законність діяльності гральних закладів. Також уряд ухвалив рішення про заборону поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

У підпільних казино проводяться масові обшуки Поліцейські припинили діяльність понад 5 тисяч ігрових закладів
Новини України полицияигорный бизнес
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся