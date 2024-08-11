Бонуси від держави. Які додаткові переваги надає служба за контрактом

Українська держава та Збройні сили України використовують різні заходи для заохочення громадян до підписання контракту на військову службу.

РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, які "бонуси" надає держава військовослужбовцям у такому випадку.

Фінансове заохочення

"Підйомна допомога - одноразова виплата після підписання контракту. Розмір цієї допомоги може залежати від умов конкретної служби, але зазвичай це кілька мінімальних заробітних плат", - пояснює юрист.

Також військовослужбовцям гарантується стабільна і достатньо конкурентна зарплата. Вона залежить від звання, посади, бойового досвіду та місця служби.

"Передбачені додаткові виплати для тих, хто бере участь у бойових діях або служить у зоні бойових дій", - говорить Франчук.

Соціальні гарантії

Медичне забезпечення: військовослужбовці та їхні сім'ї мають право на безкоштовне медичне обслуговування в військових медичних закладах.

Житло: військовослужбовці мають право на забезпечення житлом або отримання грошової компенсації за його оренду. Також є можливість отримати житло у власність після завершення служби.

Пільги на освіту: військовослужбовці мають право на пільгове навчання у вищих навчальних закладах, а також можуть навчатися у військових вишах.

Пенсійне забезпечення: держава гарантує пенсію після виходу на військову пенсію, яка залежить від вислуги років та умов служби.

Матеріальна допомога: у певних випадках передбачена матеріальна допомога, наприклад, при народженні дитини, весіллі тощо.

Хто гарантує виконання зобов’язань

Надання всіх зазначених пільг гарантується державою. Конкретні умови та порядок надання визначаються законодавством України, зокрема Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Виконання зобов'язань гарантують:

держава - зобов’язання, що стосуються фінансових виплат, соціального забезпечення та інших гарантій, надаються державою через Міністерство оборони України

Збройні Сили України - ЗСУ безпосередньо відповідають за надання військовослужбовцям житла, медичного забезпечення, забезпечення умов служби та виконання інших обов'язків

військові комісаріати та частини - безпосередньо здійснюють процес підписання контрактів, організовують виплату допомоги, пільг та інших заохочень

"Щоб уникнути можливих проблем з отриманням обіцяних бонусів, важливо уважно ознайомитися з умовами контракту перед його підписанням, а також зберігати всю документацію, що підтверджує ваше право на ті чи інші виплати та пільги", - радить Франчук.