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Бонусы от страны. Какие дополнительные преимущества предоставляет служба по контракту

Воскресенье 11 августа 2024 19:10
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Бонусы от страны. Какие дополнительные преимущества предоставляет служба по контракту Какие гарантии предоставляет правительство при службе по договору (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Дмитрий Франчук

Украинское государство и Вооруженные силы Украины используют разные меры для поощрения граждан к подписанию контракта на военную службу.

РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, какие "бонусы" предоставляет государство военнослужащим в таком случае.

Финансовое поощрение

"Подъемная помощь - единоразовая выплата после подписания контракта. Размер этой помощи может зависеть от условий конкретной службы, но обычно это несколько минимальных заработных плат", - объясняет юрист.

Также военнослужащим гарантируется стабильная и достаточно конкурентная зарплата. Зарплата зависит от звания, должности, боевого опыта и места службы.

"Предусмотрены дополнительные выплаты для тех, кто участвует в боевых действиях или служит в зоне боевых действий", - говорит Франчук.

Социальные гарантии

Медицинское обеспечение: военнослужащие и их семьи имеют право бесплатного медицинского обслуживания в военных медицинских учреждениях.

Жилье: военнослужащие имеют право на обеспечение жильем или получение денежной компенсации за его аренду. Также можно получить жилье в собственность после завершения службы.

Льготы на образование: военнослужащие имеют право на льготное обучение в высших учебных заведениях, а также могут учиться в военных вузах.

Пенсионное обеспечение: государство гарантирует пенсию после выхода на военную пенсию, которая зависит от выслуги лет и условий службы.

Материальная помощь: в определенных случаях предусмотрена материальная помощь, например, при рождении ребенка, свадьбе и т. д.

Кто гарантирует исполнение обязательств

Предоставление всех указанных льгот гарантируется государством. Конкретные условия и порядок предоставления определяются законодательством Украины, в частности, Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Выполнение обязательств гарантируют:

  • государство - обязательства, касающиеся финансовых выплат, социального обеспечения и других гарантий, предоставляются государством через Министерство обороны Украины
  • Вооруженные Силы Украины - ВСУ непосредственно отвечают за предоставление военнослужащим жилья, медицинского обеспечения, обеспечения условий службы и выполнения других обязанностей
  • Военные комиссариаты и части - непосредственно осуществляют процесс подписания контрактов, организуют выплату пособий, льгот и других поощрений

"Во избежание возможных проблем с получением обещанных бонусов важно внимательно ознакомиться с условиями контракта перед его подписанием, а также сохранять всю документацию, подтверждающую ваше право на те или иные выплаты и льготы", - советует Франчук.

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