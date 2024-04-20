Бомбосховища у Києві: адреси по районах, онлайн-мапа всіх укриттів у столиці

Російські окупанти знову посилили масовані обстріли України, а Київ залишається однією з головних цілей ворога. Надійним захистом від ворожих атак залишаються укриття, адреси яких можна знайти онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Загалом одним з найпоширеніших типів укритті у столиці є підвали у будинках, підземні паркінг, а також станції метро.
Попри комендантську години, метро у Києві працює цілодобово як укриття. Тобто жителі столиці можуть прийти на станцію метро навіть вночі та залишитися там до закінчення повітряної тривоги.
Адреси укриттів у Києві по районах можна переглянути за посиланням.
Крім того, доступна онлайн-мапа бомбосховищ. Знайти потрібно укриття також можна в застосунку "Київ Цифровий". Завантажити застосунок можна на смартфони Android та iPhone.
Попередження про оголошення та відбій повітряної тривоги публікуються у Telegram-каналі КМДА та у застосунку "Київ Цифровий".
Варто зазначити, що Росія майже щоночі атакує Україну дронами-камікадзе. Також відновилися масовані атаки з застосування ракет різних типів.
Крім того, окупанти знову почали обстрілювати українську енергетику. На тлі цього у деяких регіонах знову спостерігаються проблеми зі світлом.
РБК-Україна розповідало, як в Україні знайти найближче укриття.
Також поліцію нагадувала українцям, що потрібно робити під час повітряної тривоги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.