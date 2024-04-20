Бомбоубежища в Киеве: адреса по районам, онлайн-карта всех укрытий в столице

В целом одним из самых распространенных типов укрытия в столице являются подвалы в домах, подземные паркинги, а также станции метро.

Несмотря на комендантский час, метро в Киеве работает круглосуточно как укрытие. То есть жители столицы могут прийти на станцию метро даже ночью и остаться там до окончания воздушной тревоги.

Адреса укрытий в Киеве по районам можно просмотреть по ссылке.

Кроме того, доступна онлайн-карта бомбоубежищ. Найти нужное укрытие также можно в приложении "Киев Цифровой". Загрузить приложение можно на смартфоны Android и iPhone.

Предупреждения об объявлении и отбое воздушной тревоги публикуются в Telegram-канале КГГА и в приложении "Киев Цифровой".