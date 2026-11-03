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Бомбардування, угода чи тиск: Axios розкрило, які сценарії розглядає Трамп щодо Ірану

14:26 03.11.2026 Вт
3 хв
aimg Марія Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США поки не поспішають відновлювати бойові дії проти Ірану, залишаючи простір для переговорів. Водночас у Вашингтоні розглядають три сценарії подальшого протистояння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа в інтерв'ю Axios.

Трамп заявив, що не бачить необхідності поспішати з рішенням про поновлення бойових дій. За його словами, США вже завдали серйозної шкоди іранській економіці, а населення країни втомилося від ситуації.

"Так чи інакше, ми щось зробимо, але поспішати немає куди. Ми підірвали їхню економіку. У них немає грошей, немає бензину, і їхній народ вже дуже втомився від цього", - сказав американський президент.

Він також запевнив, що Вашингтон продовжує переговори з Тегераном і наразі вони проходять добре. Водночас Трамп вважає, що іранська сторона намагається підштовхнути США до швидшого укладення угоди.

За словами президента, Іран зацікавлений у домовленостях більше, ніж будь-коли раніше.

Які три сценарії щодо Ірану розглядає Трамп

За інформацією Axios, у команді американського президента сформувалися три табори з різними поглядами на те, як Вашингтону діяти далі.

Перший сценарій - домовитися з Іраном.

Цей підхід підтримують віцепрезидент США Джей Ді Венс і спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф. Вони закликають Трампа продовжувати переговори та шукати можливість укласти угоду.

Їхній аргумент полягає в тому, що поновлення бойових дій може не дати бажаного результату й не змінити ситуацію на краще.

За даними джерел видання, дипломатичний шлях також підтримує більшість країн Перської затоки. Вони вже повідомили про свою позицію американському президенту.

Другий сценарій - відновити військові удари.

На такому варіанті наполягають прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху та міністр оборони США Піт Геґсет.

Вони вважають, що Тегерану не можна довіряти під час переговорів, а також розраховувати на те, що він виконуватиме можливі домовленості. Тому, на їхню думку, США мають завершити протистояння військовим шляхом, а не покладатися на дипломатію.

Третій сценарій - посилити економічний тиск.

Цю позицію, за інформацією Axios, просувають міністр фінансів США Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Реткліфф і держсекретар Марко Рубіо.

Вони радять Трампу поки не відновлювати бойові дії, але й не поспішати з укладенням угоди. Натомість пропонують зберегти нинішню ситуацію та продовжувати економічний тиск на Іран.

Зокрема, Реткліфф переконував президента, що така стратегія може змусити Тегеран піти на більші поступки. Інший можливий наслідок - загострення внутрішньої нестабільності в країні, яке, за його оцінкою, може підштовхнути громадян до повстання.

Нагадаємо, раніше у США вже обговорювали можливість відновлення військової операції проти Ірану, щоб змусити Тегеран повернутися до переговорів. За даними The Atlantic, Пентагон представив Дональду Трампу кілька сценаріїв подальших дій: від коротких ударів на кілька годин до масштабної кампанії, яка може тривати тижнями.

Водночас дипломатичні контакти між сторонами тривають. 1 листопада катарські посередники завершили черговий раунд переговорів щодо припинення війни, після чого почав поширюватися новий проєкт мирної пропозиції.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампІранБлизький Схід