Бомбардировки, сделка или давление: Axios раскрыло, какие сценарии рассматривает Трамп по Ирану

США пока не спешат возобновлять боевые действия против Ирана, оставляя простор для переговоров. В то же время в Вашингтоне рассматривают три сценария дальнейшего противостояния.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в интервью Axios.
Трамп заявил, что не видит необходимости спешить с решением о возобновлении боевых действий. По его словам, США уже нанесли серьезный ущерб иранской экономике, а население страны устало от ситуации.
"Так или иначе, мы что-то сделаем, но спешить некуда. Мы взорвали их экономику. У них нет денег, нет бензина, и их народ уж очень устал от этого", - сказал американский президент.
Он также заверил, что Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном, и сейчас они проходят хорошо. В то же время Трамп считает, что иранская сторона пытается подтолкнуть США к более быстрому заключению соглашения.
По словам президента, Иран заинтересован в договоренностях больше, чем когда-либо раньше.
По информации Axios, в команде американского президента сформировались три лагеря с разными взглядами на то, как Вашингтону действовать дальше.
Первый сценарий – договориться с Ираном.
Этот подход поддерживают вице-президент США Джей Ди Вэнс и специальный посланник Белого дома Стив Виткофф. Они призывают Трампа продолжать переговоры и искать возможность заключить соглашение.
Их аргумент состоит в том, что возобновление боевых действий может не дать желаемого результата и не изменить ситуацию к лучшему.
По данным источников издания, дипломатический путь также поддерживает большинство стран Персидского залива. Они уже сообщили о своей позиции американскому президенту.
Второй сценарий – восстановить военные удары.
На таком варианте настаивают премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и министр обороны США Пит Хэгсет.
Они считают, что Тегерану нельзя доверять на переговорах, а также рассчитывать на то, что он будет выполнять возможные договоренности. Поэтому, по их мнению, США должны завершить противостояние военным путем, а не полагаться на дипломатию.
Третий сценарий – усилить экономическое давление.
Эту позицию, по информации Axios, продвигают министр финансов США Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и госсекретарь Марк Рубио.
Они советуют Трампу пока не возобновлять боевые действия, но и не торопиться с заключением соглашения. В то же время предлагают сохранить нынешнюю ситуацию и продолжать экономическое давление на Иран.
В частности, Рэтклифф убеждал президента, что подобная стратегия может заставить Тегеран пойти на большие уступки. Другое возможное последствие – обострение внутренней нестабильности в стране, которое, по его оценке, может подтолкнуть граждан к восстанию.
Напомним, ранее в США уже обсуждали возможность возобновления военной операции против Ирана, чтобы вынудить Тегеран вернуться к переговорам. По данным The Atlantic, Пентагон представил Дональду Трампу несколько сценариев дальнейших действий: от коротких ударов на несколько часов до масштабной кампании, которая может занять недели.
В то же время, дипломатические контакты между сторонами продолжаются. 1 ноября катарские посредники завершили очередной раунд переговоров по прекращению войны, после чего начал распространяться новый проект мирного предложения.