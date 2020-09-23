Бомбардировщики США снова зашли в воздушное пространство Украины

Сегодня, 23 сентября, бомбардировщики США в очередной раз зашли в воздушное пространство Украины. Пару американских В-52H сопровождали истребители Су-27 и МиГ-29 Воздушных сил ВСУ.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

Сообщается, что американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны. Это предоставляет США, странам НАТО и ключевым партнерам альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания Российской Федерации как страны-агрессора.

"Американские партнеры Украины в очередной раз демонстрируют всестороннюю поддержку нашего государства на международной арене в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале сентября украинские истребители Су-27 и МиГ-29 уже взаимодействовали с американскими бомбардировщиками. Тогда Россия расценила это как отработку ракетных ударов по своим объектам.

Кроме того, сегодня над Киевом пролетели американские самолеты CV-22B Osprey, которые участвуют в совместных военных учениях. Участники отрабатывают, в том числе, высадку спецназа Сил специальных операций.