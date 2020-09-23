Американские самолеты пролетели над Киевом: что происходит

Фото: американские самолеты CV-22B Osprey (РБК-Украина)

Сегодня после полудня над Киевом пролетели американские самолеты. Воздушные суда CV-22B Osprey участвуют в совместных украино-американских учениях.

РБК-Украина выяснило, что известно о сегодняшнем полете над Киевом.

Фото: американские самолеты CV-22B Osprey над Киевом (РБК-Украина)

Самолеты задействованы в совместных учениях

Как сообщает посольство США в Украине, американские самолеты CV-22B Osprey участвуют в совместных учениях Сил специальных операций "Фикшин Эрчин". Сегодня они пролетели над Днепром в Киеве достаточно низко, чтобы журналисты смогли снять их на видео и сфотографировать.

Оптимальными местами для наблюдения за самолетами были Пешеходный мост, Памятник основателям Киева, пляж на Гидропарке, мост возле Арки Дружбы народов и речной порт "Киев".

Что это за самолеты

Очевидцы могли заметить непривычную форму самолетов. На самом деле CV-22B Osprey - это конвертоплан - воздушное судно, которое сочетает в себе отдельные преимущества самолета и вертолета.

Модификация CV-22B Osprey находится на вооружении Военно-воздушных сил США. С момента поступления на службу в ВВС и Корпус морской пехоты была задействована в рамках операций по транспортировке и эвакуации в Ираке, Афганистане, Ливии и Кувейте.

Имеет по одному поворотному турбовинтовому двигателю с винтом на конце каждого крыла. При взлете и посадке винты устанавливаются горизонтально, как у вертолета. При переходе на полет по маршруту оба в течение нескольких секунд наклоняются на 90 градусов. В среднем более 75% времени CV-22B Osprey используется в самолетном режиме.

Учения Сил специальных операций

Совместные военные учения Fiction Urchin проходят уже несколько дней. В них принимают участие американские самолеты MC-130J Commando II и CV-22 Osprey, прикомандированные к 352-му полку специальных операций Великобритании.

18 сентября Сил специальных операций США и Украины выполнили прыжки с парашютом с больших высот возле Винницы. А 20 сентября в районе Бердичева украинские бойцы прошли обучение системам быстрого монтажа и извлечения канатов, которые необходимы при переброске и высадке спецназа.