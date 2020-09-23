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Бомбардувальники США знову зайшли в повітряний простір України

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 23 вересня, бомбардувальники США в черговий раз зайшли до повітряного простору України. Пару американських У-52H супроводжували винищувачі Су-27 і Міг-29 Повітряних сил ЗСУ.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони України.

Повідомляється, що американські пілоти в інтеграції з українськими винищувачами створюють можливості колективної оборони. Це надає США, країнам НАТО і ключовим партнерам альянсу стратегічні та операційні можливості для стримування Російської Федерації як країни-агресора.

"Американські партнери України в черговий раз демонструють всебічну підтримку нашої держави на міжнародній арені у сфері безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня українські винищувачі Су-27 і Міг-29 вже взаємодіяли з американськими бомбардувальниками. Тоді Росія розцінила це як відпрацювання ракетних ударів по своїх об'єктах.

Крім того, сьогодні над Києвом пролетіли американські літаки CV-22B Osprey, які беруть участь у спільних військових навчаннях. Учасники відпрацьовують, в тому числі, висадку спецназу Сил спеціальних операцій.

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