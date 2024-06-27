Бомба влучила в будинок з дитиною і не вибухнула. З'явилися подробиці удару по Харкову

Російські терористи у четвер, 27 червня, вперше для ударів по Харкову використали ФАБ-500 з УМПК. Одна з авіабомб влучила у стіну приватного житлового будинку й не здетонувала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.
Правоохоронці встановили, що сьогодні російські військові вперше для ударів по Харкову використали ФАБ-500 з УМПК. Попередньо, атаки були завдані з населеного пункту майський Бєлгородської області РФ.
Одна з ФАБ-500 з УМПК влучила у стіну приватного житлового будинку і не здетонувала. Фахівці ДСНС вийняли підривний пристрій та витягають з подвір'я нерозірваний снаряд.
У будинку на момент влучання знаходився 10-річний хлопчик, він не постраждав.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: наслідки удару РФ по Харкову (t.me/prokuratura_kharkiv)
Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, російські війська завдали авіаудару по Київському району Харкова.
Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, було пошкоджено приватні будинки, корпуси та гуртожитки вищого навчального закладу, а також будівлю ДСНС.
Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, що росіяни вперше атакували місто за допомогою ФАБ-500 з модулем планерування та корекції.
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