Бомба влучила в будинок з дитиною і не вибухнула. З'явилися подробиці удару по Харкову

Правоохоронці встановили, що сьогодні російські військові вперше для ударів по Харкову використали ФАБ-500 з УМПК. Попередньо, атаки були завдані з населеного пункту майський Бєлгородської області РФ.

Одна з ФАБ-500 з УМПК влучила у стіну приватного житлового будинку і не здетонувала. Фахівці ДСНС вийняли підривний пристрій та витягають з подвір'я нерозірваний снаряд.

У будинку на момент влучання знаходився 10-річний хлопчик, він не постраждав.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: наслідки удару РФ по Харкову (t.me/prokuratura_kharkiv)