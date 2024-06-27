Бомба попала в дом с ребенком и не взорвалась. Появились подробности удара по Харькову

Правоохранители установили, что сегодня российские военные впервые для ударов по Харькову использовали ФАБ-500 из УМПК. Предварительно атаки были нанесены из населенного пункта майской Белгородской области РФ.

Одна из ФАБ-500 из УМПК попала в стену частного жилого дома и не сдетонировала. Специалисты ГСЧС извлекли взрывное устройство и извлекают из двора неразорванный снаряд.

В доме на момент попадания находился 10-летний мальчик, он не пострадал.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: последствия удара РФ по Харькову (t.me/prokuratura_kharkiv)