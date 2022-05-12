Бомба в милицях. У Запоріжжі запобігли теракту

Мешканець Дніпра планував здійснити теракт у Запоріжжі. Співробітники СБУ затримали виконавця та запобігли злочину.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу СБУ.

Згідно з даними слідства, зловмисником виявився мешканець Дніпра, 1996 року народження. Злочинець планував здійснити теракт у центрі Запоріжжя на об’єкті масового скупчення людей.

Відомо, що чоловік самостійно виготовив вибуховий пристрій та замаскував його під милицю.

"Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження – начинив вибухівку елементами вражаючої дії: цвяхами та болтами", - додає пресслужба СБУ.

Аби уникнути підозр, злочинець прибув до Запоріжжя за два дні до запланованої дати теракту.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали чоловіка у його "підпільному" помешканні. Вибухівку було знешкоджено.

"Наразі тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає покази, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину", - пише СБУ.