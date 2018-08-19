Болтон выступил за кибератаки в ответ на вмешательство в выборы

Советник Трампа выступил за ответные меры в случае хакерских атак

Советник президента США Джон Болтон выступил за ответные хакерские атаки, в случае вмешательства в выборы со стороны других стран. Об этом Джон Болтон заявил в интервью телеканалу ABC.

Он отметил, что не только Россия вызывает обеспокоенность у США перед грядущими выборами.

"Если ты всегда находишься в защите, то ты не сможешь создавать структуры сдерживающих факторов, это то, что мы делаем", - сказал он.

Болтон отметил, что в его задачи входит удостовериться, что США используют достаточные ресурсы, чтобы защитить не только выборный процесс, но и устранить различные сбои в системе, а именно в правительстве и частном секторе. Болтон подчеркнул, что подобные меры очень важны, потому американская сторона не хочет войны в киберпространстве.

"И чтобы сделать это, необходимо создать структуры сдерживания, чтобы наши противники, которые проводят против нас кибероперации или кто планирует их совершить, понимали, что они заплатят высокую цену", - добавил он.

По его словам, существует достаточная обеспокоенность в рамках национальной безопасности относительно вмешательства Китая, Ирана, Северной Кореи и России в контексте выборов 2018 года.

Напомним, ранее в Белом доме разработали указ, который позволит президенту Соединенных Штатов Америки самостоятельно и без согласования с конгрессом вводить санкции против стран, признанных виновными во вмешательстве в выборы в США.