Болтон виступив за кібератаки у відповідь на втручання у вибори

Радник Трампа виступив за відповідні заходи у разі хакерських атак

Радник президента США Джон Болтон виступив за відповідні хакерські атаки, в разі втручання у вибори з боку інших країн. Про це Джон Болтон заявив в інтерв'ю телеканалу ABC.

Він зазначив, що не тільки Росія викликає занепокоєння у США перед прийдешніми виборами.

"Якщо ти завжди знаходишся в захисті, то ти не зможеш створювати структури стримуючих факторів, це те, що ми робимо", - сказав він.

Болтон зазначив, що в його завдання входить упевнитися, що США використовують достатні ресурси, щоб захистити не тільки виборчий процес, але і усунути різні збої в системі, а саме в уряді, приватному секторі. Болтон підкреслив, що подібні заходи дуже важливі, тому американська сторона не хоче війни в кіберпросторі.

"І щоб зробити це, необхідно створити структури стримування, щоб наші противники, які проводять проти нас кібероперації або хто планує їх здійснити, розуміли, що вони заплатять високу ціну", - додав він.

За його словами, існує достатня стурбованість у рамках національної безпеки щодо втручання Китаю, Ірану, Північної Кореї та Росії в контексті виборів 2018 року.

Нагадаємо, раніше в Білому домі розробили указ, який дозволить президенту Сполучених Штатів Америки самостійно і без узгодження з конгресом вводити санкції проти країн, визнаних винними у втручанні у вибори в США.