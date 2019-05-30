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Болтон порівняв Brexit з оголошенням незалежності США

Новини » Політика    30.05.2019 - 18:18
Болтон порівняв Brexit з оголошенням незалежності США
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Також Болтон Додав, що Трамп готовий надати Великобританії будь-яку допомогу щодо виходу з ЄС

Радник президента Сполучених Штатів Аамерики Дональда Трампа Джон Болтон висловив свою думку про перспективи Британії в результаті виходу з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"США одного разу проголосили свою незалежність, і все пройшло добре", - завив Болтон.

Радник Трампа додав, що президент готовий надати Великобританії будь-яку допомогу щодо виходу з Європейського союзу, яка знадобиться. Болтон також не погодився з тим, що Brexit становить загрозу безпеці Великобританії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Джон Болтон провів у Великобританії таємні переговори з депутатами парламенту від Консервативної партії, прихильниками виходу з Європейського союзу (Brexit). На зустрічі, яка тривала більше години, Болтон дав зрозуміти, що Дональд Трамп хоче прискорити торговельну угоду з Великобританією після Brexit.

Крім того, Джон Болтон заявив, що президент Дональд Трамп готовий укласти нову торговельну угоду з Великобританією відразу після її виходу зі складу Європейського союзу. Повідомляється, що США будуть готові укласти з цією країною нову торговельну угоду.

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Новини України Джон БолтонСполучені Штати АмерикиBrexit
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