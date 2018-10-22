Болтон счел невозможным договориться по РСМД только силами США и РФ

Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Советник Трампа считает, что ракеты средней дальности производят также КНДР и Китай

Россия и США только вдвоем не смогут решить проблему и договориться по ракетам средней дальности. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.



"Сейчас Россия - один из игроков этого процесса. Поэтому США считают, что в целом только две страны не смогут решить эту проблему полностью", - заявил он.



По его словам, сейчас ракеты "среднего радиуса дальности, крылатые ракеты" производят не только США и Россия.

"Это и Северная Корея, это и Китай, конечно. И получается очень необычная конфигурация, ситуация для США и России: двухсторонний договор теперь уже не является монопольным договором, понимаете?", - заявил он.​

Отметим, Европейская комиссия призвала в понедельник, 22 октября, США и Россию продолжать переговоры о "сохранении" действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) после того, как президент США заявил, что Вашингтон выходит из соглашения.

Ранее страны НАТО заявляли, что готовы реагировать на нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Согласно сообщению немецких СМИ, страны НАТО получили документ, что включает в себя 39 возможных вариантов реагирования в случае нарушения РФ договора.

Позже стало известно, что США планируют сообщить России о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое решение американский президент Дональд Трамп планирует утвердить в ближайшие недели".