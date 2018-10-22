Болтон вважає неможливим домовитися по РСМД тільки силами США і РФ

Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Радник Трампа вважає, що ракети середньої дальності виробляють також КНДР і Китай

Росія і США тільки вдвох не зможуть вирішити проблему і домовитися щодо ракет середньої дальності. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.



"Зараз Росія - один з гравців цього процесу. Тому США вважають, що в цілому тільки дві країни не зможуть вирішити цю проблему повністю", - заявив він.



За його словами, зараз ракети "середнього радіусу дальності, крилаті ракети" виробляють не тільки США і Росія.

"Це і Північна Корея, це і Китай, звичайно. І виходить дуже незвичайна конфігурація, ситуація для США і Росії: двосторонній договір тепер вже не є монопольним договором, розумієте?", - заявив він.

Зазначимо, Європейська комісія закликала в понеділок, 22 жовтня, США і Росію продовжувати переговори про "збереження" дії договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) після того, як президент США заявив, що Вашингтон виходить з угоди.

Раніше країни НАТО заявляли, що готові реагувати на порушення Росією договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Згідно з повідомленням німецьких ЗМІ, країни НАТО отримали документ, що включає в себе 39 можливих варіантів реагування у разі порушення РФ договору.

Пізніше стало відомо, що США планують повідомити Росії про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Таке рішення американський президент Дональд Трамп планує затвердити в найближчі тижні".