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Помпео объявил о начале выхода войск США из Сирии

Новости » Политика    04.01.2019 - 01:42
Помпео объявил о начале выхода войск США из Сирии
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Сроки выведения военных США из территории Сирии пока не названы

Военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать территорию Сирии. Об этом сказал государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Newsmax.

Однако, Помпео не назвал точные сроки вывода американский войск, опасаясь срыва данной операции.

"Наши войска выходят, они покинут (Сирию, - ред.)... Я не хочу, чтобы противники точно знали, когда это произойдет", - сказал госсекретарь в интервью телеканалу.

Тем временем турецкие СМИ сообщают, чт  первая партия военных США в составе 50 человек вышла из Сирии 30 декабря 2018.

Не смотря на этот шаг, по словам Помпео, США продолжат кампанию против сирийских боевиков и "сделают все необходимое для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке".

Приказ о выводе американских войск с территории Сирии отдал президент США Дональд Трамп 19 декабря 2018. При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против такого решения, из-за чего вскоре подал в отставку.

Напомним, недавно Дональд Трамп согласился замедлить вывод американских войск из Сирии. Президент США согласился дать военным 4 месяца для вывода 2 тысяч американских военнослужащих из Сирии.

Трамп сказал, что он уволил Джеймса Мэттиса США и Израиль продолжат сотрудничество по Сирии и Ирану
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