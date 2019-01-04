Помпео объявил о начале выхода войск США из Сирии

Сроки выведения военных США из территории Сирии пока не названы
Военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать территорию Сирии. Об этом сказал государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Newsmax.
Однако, Помпео не назвал точные сроки вывода американский войск, опасаясь срыва данной операции.
"Наши войска выходят, они покинут (Сирию, - ред.)... Я не хочу, чтобы противники точно знали, когда это произойдет", - сказал госсекретарь в интервью телеканалу.
Тем временем турецкие СМИ сообщают, чт первая партия военных США в составе 50 человек вышла из Сирии 30 декабря 2018.
Не смотря на этот шаг, по словам Помпео, США продолжат кампанию против сирийских боевиков и "сделают все необходимое для обеспечения стабильности на Ближнем Востоке".
Приказ о выводе американских войск с территории Сирии отдал президент США Дональд Трамп 19 декабря 2018. При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против такого решения, из-за чего вскоре подал в отставку.
Напомним, недавно Дональд Трамп согласился замедлить вывод американских войск из Сирии. Президент США согласился дать военным 4 месяца для вывода 2 тысяч американских военнослужащих из Сирии.