Болтон подтвердил, что Трамп задержал помощь Украине, - NYT

Бывший помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что Дональд Трамп лично связывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом говорится в рукописи еще неопубликованной книги воспоминаний Джона Болтона, пишет газета The New York Times.

Болтон пишет, что он вместе с госсекретарем США Майком Помпео и главой Пентагона Марком Эспером около 10 раз говорил Трампу "разморозить" помощь для Украины. Однако президент США отверг все эти попытки, постоянно вспоминая о том, что украинцы якобы сотрудничали с Хиллари Клинтон, чтобы не допустить его победы на президентских выборах 2016 года.

Отмечается, что Трамп в августе сказал Болтону, что он намерен в дальнейшем замораживать $391 млн военной помощи Украине, пока украинская власть не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена.

Как пишет NYT, Болтон рассказал о том, как связаное с Украиной дело развивалось в течение нескольких месяцев, пока он не ушел из Белого дома в сентябре. Он описал не только личное презрение Трампа к Украине, а и новые подробности о том, как высокопоставленные чиновники кабинета Трампа публично пытались уклониться от участия в этом.

Также в книге рассказывается, что госсекретарь США Майк Помпео в личных разговорах утверждал, что не верит заявлениям личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о том, что експослиня США в Украине Мари Йованович была коррумпированной. Помпео также считал, что Джулиани мог действовать в интересах других своих клиентов.

По данным газеты, Болтон показал свою рукопись близким соратникам, а также, согласно действующей процедуре, направил копию в Белый дом для предварительного просмотра.

Как отмечает NYT, изложенное в рукописи, Болтон мог бы сказать на слушаниях в судебном процессе по импичменту Трампа в Сенате США. И это явно подорвет ключевые позиции защиты американского лидера.

В газете предполагают, что Белый дом может затянуть процесс проверки рукописи перед публикацией, или изъять самые неудобные для президента части текста.

Напомним, в США опубликовали полные версии документов о задержке помощи Украине. Документы доказывают, что Майк Даффи имел четкое указание от Дональда Трампа задержать военную помощь Украине.

Ранее журналисты газеты New York Times в одной из своих последних публикаций относительно Украины написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине. Информацию опубликовали на основании проведенных десятков интервью с людьми, близкими к ситуации.