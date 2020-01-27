Болтон підтвердив, що Трамп затримав допомогу Україні, - NYT

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Колишній помічник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон пише книгу спогадів

Колишній помічник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що Дональд Трамп особисто пов'язував призупинення оборонної допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена. Про це йдеться у рукописі ще неопублікованої книжки спогадів Джона Болтона, пише газета The New York Times.

Болтон пише, що він разом з держсекретарем США Майком Помпео і главою Пентагону Марком Есперо близько 10 разів казав Трампові "розморозити" допомогу для України. Однак президент США відкинув всі ці спроби, постійно згадуючи про те, що українці начебто співпрацювали з Гіларі Клінтон, аби не допустити його перемоги на президентських виборах 2016 року.

Зазначається, що Трамп у серпні сказав Болтону, що він має намір надалі заморожувати $391 млн оборонної допомоги Україні, поки українська влада не допоможе з розслідуванням проти демократів, включно з Байденом.

Як пише NYT, Болтон розповів про те, як пов'язана з Україною справа розвивалася протягом кількох місяців, поки він не пішов з Білого дому у вересні. Він описав не лише особисту зневагу Трампа до України, а й нові подробиці про те, як високопосадовці кабінету Трампа публічно намагалися ухилитися від участі в цьому.

Також у книзі розповідається, що держсекретар США Майк Помпео в особистих розмовах стверджував, що не вірить заявам особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані про те, що експослиня США в Україні Марі Йованович була корумпованою. Помпео також вважав, що Джуліані міг діяти в інтересах інших своїх клієнтів.

За даними газети, Болтон показав свій рукопис близьким соратникам, а також, згідно з чинною процедурою, надіслав копію в Білий дім для попереднього перегляду.

Як зауважує NYT, викладене у рукописі, Болтон міг би сказати на слуханнях у судовому процесі з імпічменту Трампа в Сенаті США. І це явно підірве ключові позиції захисту американського лідера.

У газеті припускають, що через це Білий дім може затягнути процес перевірки рукопису перед публікацією, або вилучити найнезручніші для президента частини тексту.

Нагадаємо, у США опублікували повні версії документів про затримку допомоги Україні. Документи доводять, що Майк Даффі мав чітку вказівку від Дональда Трампа затримати військову допомогу Україні.

Раніше журналісти газети New York Times в одній зі своїх останніх публікацій щодо України написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні. Інформацію опублікували на підставі проведених десятків інтерв'ю з людьми, близькими до ситуації.