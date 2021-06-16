Большинство украинцев возлагают на государство ответственность за пенсии, цены и тарифы

Кроме того, две трети (65%) считают, что государство должно защищать права наемных работников перед работодателями, и лишь 12% выступают за усиление прав работодателей в отношениях с наемными работниками.

Большинство (57%) опрошенных поддерживают сдерживание потребительских цен и коммунальных тарифов за счет повышения налогообложения крупного бизнеса, олигархов, и лишь 15% поддерживают ограничение вмешательства государства в формирование цен и тарифов, выступают за то, чтобы они регулировались рынком.

В вопросе обеспечения граждан жильем 46% опрошенных более склонны поддерживать суждение "Каждый человек должен отвечать за обеспечение себя жильем", но несколько больше респондентов (51%) считают, что "Государство должно отвечать за обеспечение всех граждан жильем".

Выбирая между позициями "Налоговая система, при которой человек платит высокие налоги, но бесплатно получает от государства определенные социальные услуги" и "Налоговая система, при которой человек платит низкие налоги, но сама должна платить за социальные услуги", респонденты чаще выбирают первое из них (соответственно, 32% и 26,5%).

Выбирая между двумя суждениями: "Люди сами должны нести большую ответственность за то, чтобы себя обеспечить" и "Государство должно нести большую ответственность за то, чтобы все граждане были обеспеченными", в 2021 году респонденты были склонны несколько чаще поддерживать второе из этих суждений (51%) в сравнении с первым (47%).

Исследование проведено Центром Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.