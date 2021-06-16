Більшість українців покладають на державу відповідальність за пенсії, ціни та тарифи

Крім того, дві третини (65%) вважають, що держава має здійснювати захист прав найманих працівників перед роботодавцями, і лише 12% виступають за посилення прав роботодавців у відносинах з найманими працівниками.

Більшість (57%) опитаних підтримують стримування споживчих цін і комунальних тарифів за рахунок підвищення оподаткування великого бізнесу, "олігархів", і лише 15% підтримують обмеження втручання держави в утворення цін і тарифів, виступають за те, щоб вони регулювалися ринком.

У питанні забезпечення громадян житлом 46% опитаних більш схильні підтримувати судження "Кожна людина повинна відповідати за забезпечення себе житлом", але дещо більше респондентів (51%) вважають, що "Держава повинна відповідати за забезпечення всіх громадян житлом".

Обираючи між позиціями "Податкова система, за якої людина сплачує високі податки, але безкоштовно отримує від держави певні соціальні послуги" і "Податкова система, за якої людина сплачує низькі податки, але сама повинна сплачувати за соціальні послуги", частіше респонденти обирають перше з них (відповідно 32% і 26,5%).

Обираючи між двома судженнями: "Люди самі повинні нести більшу відповідальність за те, щоб себе забезпечити" і "Держава повинна нести більшу відповідальність за те, щоб усі громадяни були забезпеченими", у 2021 році респонденти були схильні дещо частіше підтримувати друге з цих суджень (51%) у порівнянні з першим (47%).

Дослідження проведене Центром Разумкова з 21 по 26 травня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.