Большинство украинцев верят в улучшение ситуации после выборов

Большинство граждан (56%) считают, что ситуация в стране изменится к лучшему в результате выборов президента Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Кроме того, 16% уверены, что после выборов ничего не изменится, и только 10% прогнозируют изменение ситуации к худшему.

Какая отмечают социологи, оптимизм существенно возрос, если сравнить с августом 2018 года, когда только 36% верили в изменения к лучшему, а 30% считали, что ничего не изменится.

Среди сторонников разных кандидатов преобладают оптимисты, больше всего - среди избирателей Юлии Тимошенко (прогнозируют изменения к лучшему 81% и лишь 6% - к худшему) и Петра Порошенко (соответственно, 78% и 5%).

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии. Полевой этап исследования проходил с 20 по 26 марта 2019. Всего было опрошено 1600 респондентов. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,7% для показателей близких к 50%, 3,2% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 10%, 1,7% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса КМИС и "Демократических инициатив", на сегодняшний день наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов в Украине сохраняют Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Как сообщало РБК-Украина, общее количество граждан Украины, которые изменили место голосования в первом туре президентских выборов 2019, превысило 300 тысяч человек.