Большинство украинцев не умеют распознавать фейки, - Бородянский

В Украине 92% граждан не могут отличить фейк от нефейка. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Зеркалу недели", передает РБК-Украина.

По его словам, принятие законодательства, которое будет определять понятие дезинформации, позволит повысить медиаграмотность общества.

"Медиаграмотность и вообще умение отличить фейк от нефейка является обязательным навыком современного гражданина. Этому надо учить со школы, это основа. Мы же знаем, что согласно последним исследованиям, только 8% украинцев могут отличить фейк от нефейка. То есть 92% людей не умеют отличать правду от лжи", - сказал он.

Как отметил министр, в такой ситуации речь идет уже не о борьбе с дезинформацией, а о законодательстве, защищающем правду.

"Странно звучит, но этот законопроект по противодействию дезинформации поможет людям понять, что правда, а что неправда", - подчеркнул Бородянский.

Напомним, ранее Министерство культуры презентовало основные пункты нового законопроекта об урегулировании деятельности СМИ в Украине. В частности, законопроектом предусмотрено появление омбудсмена по вопросам информации, запрет на владение или финансирования медиа гражданами/компаниями РФ, регистрация медиа и ответственность.

Как известно, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект об урегулировании деятельности СМИ в Украине. В документе должны быть предусмотрены механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, а также ее опровержение.