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Більшість українців проти продажу землі і хочуть референдум

Новини » Економіка    26.09.2019 - 17:49
Більшість українців проти продажу землі і хочуть референдум
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Пропозицію президента пропонують винести на референдум

Більшість українців (52%) не схвалюють доручення президента України Володимира Зеленського про скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Позитивно ставляться до доручення щодо запровадження ринку землі 35% опитаних, 13% не змогли відповісти на запитання.

Більшість українців проти продажу землі і хочуть референдум

kiis.com.ua

У той же час дві третини українців (64%) вважають, що питання про продаж землі сільськогосподарського призначення має вирішуватися тільки на всеукраїнському референдумі, 26% вважають, що це питання повинні вирішувати президент, Верховна рада та Кабінет міністрів. 10% не змогли відповісти на запитання.

Більшість українців проти продажу землі і хочуть референдум

kiis.com.ua

КМІС провів опитування методом CATI телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews 16-19 вересня 2019 року по всій Україні за виключенням окупованих областей. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 2,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, 2 вересня президент України Володимир Зеленський доручив новому Кабінету міністрів до 1 жовтня внести в парламент законопроект про ринок землі, а Верховній раді - до зими скасувати мораторій.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, пропозицію президента Володимира Зеленського скасувати мораторій на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення підтримують 31,0% українців. Проти ринку землі виступають 49,1% респондентів.

Скасування мораторію на землю підтримують лише 30% українців Майже половина українців володіють землею
Новини України референдуммораторийземля
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