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Більшість українців проти особливого статусу Донбасу

Новини » Політика     06.12.2019 - 13:59
Більшість українців проти особливого статусу Донбасу
Фото: мітинг біля офісу презизидента (РБК-Україна)

Українці проти умов, які висуває Росія

У листопаді 2019 року надання і закріплення у Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей підтримують 30% українців, 53% виступають проти. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

За даними опитування, як і раніше, громадяни України вважають неприйнятними більшість компромісів, на яких наполягає Росія, з посиланням на Мінські домовленості.

Більшість українців проти особливого статусу Донбасу

Найменш прийнятними є проведення виборів на умовах бойовиків (неприйнятно для 66% та лише для 16% - прийнятно), амністія всіх учасників бойових дій проти українських військ (63% проти 19%) та формування силових органів ОРДЛО лише із місцевих представників (56% проти 21%).

Більшість українців проти особливого статусу Донбасу

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку жовтня 2019 року, більшість громадян (56%) виступають проти надання і закріплення в Конституції України "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), підтримують - 26% опитаних.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку жовтня 2019 року, поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна - конфлікт між проукраїнські і проросійські налаштованими громадянами України 15% українців.

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