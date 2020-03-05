ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Офис генпрокурора за 3 месяца приостановил деятельность более тысячи игорных заведений

Новости » Политика     05.03.2020 - 19:41
Офис генпрокурора за 3 месяца приостановил деятельность более тысячи игорных заведений
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

По словам генпрокурора, за каждым игорным бизнесом стоит прокурор или полицейский

Офис генерального прокурора за три месяца приостановил деятельность более тысячи игорных заведений. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он отметил, что за каждым игорным бизнесом стоит прокурор или полицейский.

"Сколько человеческих судеб сломал незаконный игорный бизнес? Этой статистики даже нет. Потому что за каждым игорным бизнесом стоит прокурор или полицейский. За 3 месте мы прекратили деятельность более 1 тысячи незаконных игорных заведений", - заявил Рябошапка.

Напомним, Кабинет министров Украины запустил горячую линию для борьбы с игорным бизнесом.

Как известно, 20 декабря Кабинет министров Украины поручил правоохранительным органам проверить законность деятельности игорных заведений. Также правительство приняло решение о запрете распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Также РБК-Украина писало, что после принятия решения Кабмина правоохранительные органы прекратили деятельность почти 5,3 тысяч игровых заведений в Украине.

Рада отправляет Рябошапку в отставку: онлайн Рябошапка назвал число правоохранителей, привлеченных к ответственности за пытки
Новости Украины ГПУигорный бизнесРуслан Рябошапка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь